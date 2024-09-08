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MSB'den Muğla'daki orman yangınıyla mücadeleye havadan destek

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Muğla'nın Denizova Mahallesi'ndeki orman yangınını söndürme çalışmalarına Türk Silahlı Kuvvetlerine ait bir helikopterle destek sağlandığını bildirdi.

Oğuzhan Sarı  | 08.09.2024 - Güncelleme : 08.09.2024
MSB'den Muğla'daki orman yangınıyla mücadeleye havadan destek

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, yangın söndürme çalışmalarına ait görüntülere de yer verilerek şu ifadeler kullanıldı:

"Muğla'nın Denizova Mahallesi'nde çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait bir helikopter ile havadan destek sağlıyoruz."

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