MSB'den Muğla'daki orman yangınıyla mücadeleye havadan destek
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Muğla'nın Denizova Mahallesi'ndeki orman yangınını söndürme çalışmalarına Türk Silahlı Kuvvetlerine ait bir helikopterle destek sağlandığını bildirdi.
Ankara
Bakanlıktan yapılan açıklamada, yangın söndürme çalışmalarına ait görüntülere de yer verilerek şu ifadeler kullanıldı:
"Muğla'nın Denizova Mahallesi'nde çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait bir helikopter ile havadan destek sağlıyoruz."
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Muğla’nın Denizova Mahallesi'nde çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait bir helikopter ile havadan destek sağlıyoruz. #MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/2hBKYeUeP3— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 8, 2024