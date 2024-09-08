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Adana'nın Kozan ve Pozantı ilçelerinde sağanak etkili oldu

Adana'nın Kozan ve Pozantı ilçelerinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Fatih Azgın, Onur Can Bulat  | 08.09.2024 - Güncelleme : 08.09.2024
Adana'nın Kozan ve Pozantı ilçelerinde sağanak etkili oldu

Adana

Kozan ilçesinde öğleden sonra başlayan sağanak şiddetini artırdı.

Kadirli Caddesi üzerindeki bazı ağaçların yola devrildiği ilçede, Şevkiye Mahallesi'ndeki bir evin çatısı uçtu.

İlçede bazı bölgelerde zaman zaman dolu yağışı da görüldü.

Pozantı ilçesinde de etkili olan yağışın ardından yollarda oluşan su ve toprak birikintileri, belediye ekiplerinin çalışmasıyla temizlendi.


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