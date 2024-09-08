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Adana'nın Feke ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Adana'nın Feke ilçesinde yıldırım isabet etmesi sonucu çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Fatih Azgın  | 08.09.2024 - Güncelleme : 08.09.2024
Adana'nın Feke ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Adana

Belenköy Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve arazözler sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın, büyümeden kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışması sürüyor.

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