Adana'nın Feke ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Adana'nın Feke ilçesinde yıldırım isabet etmesi sonucu çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Adana
Belenköy Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve arazözler sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın, büyümeden kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışması sürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.