TBMM Başkanı Kurtulmuş: Narin kızımızdan gelen acı haber hepimizin yüreğini yaktı
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Diyarbakır'da bugün cansız bedeni bulunan Narin Güran'la ilgili, "Katilleri en kısa zamanda adalet önünde hesaplarını verecekler, hepimiz adaletin tecellisinin takipçisi olacağız." ifadesini kullandı.
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Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Narin kızımızdan gelen acı haber hepimizin yüreğini yaktı. Rabb'im rahmetiyle kuşatsın. Başımız sağ olsun. Katilleri en kısa zamanda adalet önünde hesaplarını verecekler, hepimiz adaletin tecellisinin takipçisi olacağız."
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Narin kızımızdan gelen acı haber hepimizin yüreğini yaktı. Rabbim rahmetiyle kuşatsın. Başımız sağ olsun.— Numan Kurtulmuş (@NumanKurtulmus) September 8, 2024
Katilleri en kısa zamanda adalet önünde hesaplarını verecekler, hepimiz adaletin tecellisinin takipçisi olacağız.