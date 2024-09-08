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TBMM Başkanı Kurtulmuş: Narin kızımızdan gelen acı haber hepimizin yüreğini yaktı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Diyarbakır'da bugün cansız bedeni bulunan Narin Güran'la ilgili, "Katilleri en kısa zamanda adalet önünde hesaplarını verecekler, hepimiz adaletin tecellisinin takipçisi olacağız." ifadesini kullandı.

Gazi Nogay  | 08.09.2024 - Güncelleme : 08.09.2024
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Narin kızımızdan gelen acı haber hepimizin yüreğini yaktı

TBMM

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Narin kızımızdan gelen acı haber hepimizin yüreğini yaktı. Rabb'im rahmetiyle kuşatsın. Başımız sağ olsun. Katilleri en kısa zamanda adalet önünde hesaplarını verecekler, hepimiz adaletin tecellisinin takipçisi olacağız."

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