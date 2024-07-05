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MSB'den kamuoyunu yanıltan paylaşımlara ilişkin açıklama

MSB, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Tuğgeneral Esat Mahmu Yılmaz'ın fotoğrafının sosyal medyada, adı insan kaçakçılığına karışan Tuğgeneral Çokay olarak kullanıldığının tespit edildiğini belirterek, her türlü hukuki sürecin işletileceğini bildirdi.

Yıldız Nevin Kasım  | 05.07.2024 - Güncelleme : 05.07.2024
MSB'den kamuoyunu yanıltan paylaşımlara ilişkin açıklama

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Tuğgeneral Yılmaz'ın fotoğrafına yer verilerek, şunlar kaydedildi:

"MSB Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Tuğgeneral Esat Mahmut Yılmaz'ın aşağıdaki fotoğrafının sosyal medyada özellikle FETÖ'cü hesaplar ve bazı basın-yayın organları tarafından, Şanlıurfa'da adı insan kaçakçılığına karışan ve tutuklanan emekli Tuğgeneral Bilal Çokay olarak kullanıldığı tespit edilmiştir.

Fotoğrafı kullanan sosyal medya hesapları ve basın yayın organları hakkında suç duyurusu dahil her türlü hukuki süreç işletilmektedir, işletilecektir. Halkımızın, kamuoyunun yanıltılmasına yönelik ve itibar suikastı içeren bu tür paylaşımlar, yayınlar konusunda dikkatli olması önem arz etmektedir."


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