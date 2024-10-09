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MSB'den "Dünya Uzay Haftası" paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Çanakkale Şehitler Abidesi, Anıtkabir ve Beşparmak Dağları'ndaki dev Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) bayrağının uzaydan çekilmiş fotoğraflarını paylaştı.

Oğuzhan Sarı  | 09.10.2024 - Güncelleme : 09.10.2024
MSB'den "Dünya Uzay Haftası" paylaşımı

Ankara

Paylaşım, Dünya Uzay Haftası nedeniyle MSB'nin sosyal medya hesabından "Türk Hava Kuvvetlerimize bağlı uzaydaki gözlerimizden görüntüler" notuyla yapıldı.

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