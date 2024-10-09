MSB'den "Dünya Uzay Haftası" paylaşımı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Çanakkale Şehitler Abidesi, Anıtkabir ve Beşparmak Dağları'ndaki dev Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) bayrağının uzaydan çekilmiş fotoğraflarını paylaştı.
Ankara
Paylaşım, Dünya Uzay Haftası nedeniyle MSB'nin sosyal medya hesabından "Türk Hava Kuvvetlerimize bağlı uzaydaki gözlerimizden görüntüler" notuyla yapıldı.
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🌍Dünya Uzay Haftası— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 9, 2024
Türk Hava Kuvvetlerimize bağlı uzaydaki gözlerimizden görüntüler…🛰️#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/nGDiB0gYCQ