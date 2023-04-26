MSB'den Dünya Pilotlar Günü paylaşımı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Dünya Pilotlar Günü dolayısıyla İstanbul semalarında selamlama uçuşu yapan Türk Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçaklarının videosunu paylaştı.
Ankara
MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşımda, "Pilotlar Günü'nü kutladığımız Hava Kuvvetlerimizin kahraman ve fedakar pilotları yedi tepe İstanbul'u selamlıyor." ifadesi kullanıldı.
Videoda, 4 savaş uçağının İstanbul üzerinde uçtuğu anlar yer aldı.
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Pilotlar Günü'nü kutladığımız Hava Kuvvetlerimizin kahraman ve fedakâr pilotları yedi tepe İstanbul’u selamlıyor... #MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/IlYppVOYP3— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 26, 2023