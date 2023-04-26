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MSB'den Dünya Pilotlar Günü paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Dünya Pilotlar Günü dolayısıyla İstanbul semalarında selamlama uçuşu yapan Türk Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçaklarının videosunu paylaştı.

Ahmet Sertan Usul  | 26.04.2023 - Güncelleme : 26.04.2023
MSB'den Dünya Pilotlar Günü paylaşımı

Ankara

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşımda, "Pilotlar Günü'nü kutladığımız Hava Kuvvetlerimizin kahraman ve fedakar pilotları yedi tepe İstanbul'u selamlıyor." ifadesi kullanıldı.

Videoda, 4 savaş uçağının İstanbul üzerinde uçtuğu anlar yer aldı.

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