Milli Savunma Bakanlığından 'Sarıkamış' videosu

Milli Savunma Bakanlığınca, "Onlar Sarıkamış şehitlerimizin torunları" başlığıyla Mehmetçik'in karla kaplı dağlardaki operasyon görüntülerinin yer aldığı video paylaşıldı.

anasayfa > Türkiye 05.01.2019 Ankara

Milli Savunma Bakanlığından 'Sarıkamış' videosu

ANKARA

Milli Savunma Bakanlığınca, "Onlar Sarıkamış şehitlerimizin torunları" başlığıyla paylaşılan videoda, Mehmetçik'in karla kaplı dağlardaki operasyonlarından görüntüler yer alıyor.

Bakanlığın Twitter hesabından, "Onlar Sarıkamış şehitlerimizin torunları" başlığıyla video paylaşıldı.

"Vatan aşkı hiç tükenmez" ifadesinin yer aldığı videoda, terörle mücadele operasyonlarını sürdüren Mehmetçik'in karla kaplı dağlardaki görüntüleri yer alıyor.

Muhabir: Ahmet Sertan Usul

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