ANKARA
Milli Savunma Bakanlığınca, "Onlar Sarıkamış şehitlerimizin torunları" başlığıyla paylaşılan videoda, Mehmetçik'in karla kaplı dağlardaki operasyonlarından görüntüler yer alıyor.
Milli Savunma Bakanlığından 'Sarıkamış' videosu https://t.co/a2g7smYkxv pic.twitter.com/SBcLBcc2Xw— ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) 5 Ocak 2019
Bakanlığın Twitter hesabından, "Onlar Sarıkamış şehitlerimizin torunları" başlığıyla video paylaşıldı.
"Vatan aşkı hiç tükenmez" ifadesinin yer aldığı videoda, terörle mücadele operasyonlarını sürdüren Mehmetçik'in karla kaplı dağlardaki görüntüleri yer alıyor.
Muhabir: Ahmet Sertan Usul