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MSB'den "döner kanat pilotaj eğitimi" paylaşımı

Kara Havacılık Komutanlığına bağlı Kara Havacılık Okulu'nda pilot adaylarına döner kanat pilotaj eğitimi veriliyor.

Özcan Yıldırım  | 25.06.2023 - Güncelleme : 25.06.2023
MSB'den "döner kanat pilotaj eğitimi" paylaşımı

Ankara

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından, Kara Havacılık Okulu'nda pilot adaylarına verilen eğitimle ilgili video paylaşıldı.

Eğitime ait görüntülerin olduğu paylaşımda, kara havacı teğmenlerin aldığı döner kanat pilotaj eğitimiyle ilgili bilgilere de yer verildi.

Eğitim kapsamında, temel, taktik ve gece görüşün de aralarında bulunduğu safhaları geçen pilot adayları, toplam 140 saatten oluşan temel uçuş eğitiminin ardından göreve başlıyor.

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