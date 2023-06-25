MSB'den "döner kanat pilotaj eğitimi" paylaşımı
Kara Havacılık Komutanlığına bağlı Kara Havacılık Okulu'nda pilot adaylarına döner kanat pilotaj eğitimi veriliyor.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından, Kara Havacılık Okulu'nda pilot adaylarına verilen eğitimle ilgili video paylaşıldı.
Amacımız en zor şartlarda cesur pilotlar yetiştirmek!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 25, 2023
Kara Havacılık Okulu personelinin pilot adaylarına verdiği “Döner Kanat Pilotaj Eğitimi”nden görüntüler…#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/UfcWhxgF6U
Eğitime ait görüntülerin olduğu paylaşımda, kara havacı teğmenlerin aldığı döner kanat pilotaj eğitimiyle ilgili bilgilere de yer verildi.
Eğitim kapsamında, temel, taktik ve gece görüşün de aralarında bulunduğu safhaları geçen pilot adayları, toplam 140 saatten oluşan temel uçuş eğitiminin ardından göreve başlıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.