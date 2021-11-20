Dolar
11.19
Euro
12.71
Altın
1,845.82
ETH/USDT
4,782.50
BTC/USDT
67,767.00
BIST 100
1,737.33
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

MSB: Türkiye-Ürdün arasında müşterek tatbikat gerçekleştirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Özel Kuvvetler Komutanlığının ev sahipliğinde Türkiye ve Ürdün Özel Kuvvetleri arasında müşterek tatbikat gerçekleştirildiğini bildirdi.

Burcu Çalık Göçümlü   | 20.11.2021
MSB: Türkiye-Ürdün arasında müşterek tatbikat gerçekleştirildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, Türkiye ve Ürdün Özel Kuvvetleri arasında, Özel Kuvvetler Komutanlığının ev sahipliğinde gerçekleştirilen tatbikata ilişkin görüntüler de paylaşıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19 aşısı olmayan kalp hastalarına risk uyarısı
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 vakaları ve can kayıpları artıyor
Kovid-19'dan korunmak için açık havada da maske takılması uyarısı
Japonya 9 ülkeye 3,7 milyon doz Kovid-19 aşısı tedarik edecek
ABD’de yapılan araştırma Kovid-19’un ölü doğum riskini artırdığını gösterdi

Benzer haberler

MSB: Türkiye-Ürdün arasında müşterek tatbikat gerçekleştirildi

MSB: Türkiye-Ürdün arasında müşterek tatbikat gerçekleştirildi