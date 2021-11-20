MSB: Türkiye-Ürdün arasında müşterek tatbikat gerçekleştirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Özel Kuvvetler Komutanlığının ev sahipliğinde Türkiye ve Ürdün Özel Kuvvetleri arasında müşterek tatbikat gerçekleştirildiğini bildirdi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, Türkiye ve Ürdün Özel Kuvvetleri arasında, Özel Kuvvetler Komutanlığının ev sahipliğinde gerçekleştirilen tatbikata ilişkin görüntüler de paylaşıldı.
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Özel Kuvvetler Komutanlığımızın ev sahipliğinde Türkiye ve Ürdün Özel Kuvvetleri arasında müşterek tatbikat gerçekleştirildi. pic.twitter.com/FkCkobzzm2— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 20, 2021