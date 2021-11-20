Dolar
11.19
Euro
12.71
Altın
1,845.82
ETH/USDT
4,782.50
BTC/USDT
67,767.00
BIST 100
1,737.33
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Pazarkule Sınır Kapısı yenilenerek peron sayısı artırılacak

Edirne Valisi Ekrem Canalp, Pazarkule Sınır Kapısı'nın yenileneceğini ve peron sayısının artırılacağını belirtti.

Cihan Demirci   | 20.11.2021
Pazarkule Sınır Kapısı yenilenerek peron sayısı artırılacak

Edirne

Canalp, bir etkinlikte gazetecilerin sorusu üzerine yaptığı açıklamada, Edirne'deki projelerle ilgili Ankara'da çeşitli ziyaretlerde bulunduğunu söyledi.

Kapıkule, Hamzabeyli ve İpsala sınır kapılarının yenilenerek hizmete girdiğini anlatan Canalp, komşu ülkelerin de kendi kapılarını yenilemeye başladığını bildirdi.

Yunanistan'ın da İpsala Sınır Kapısı'nın karşısında bulunan gümrük kapısını yenilediğini dile getiren Canalp, şöyle devam etti:

"Pazarkule ise Edirne açısından, ticari ve ekonomik açıdan çok kritik bir noktadır. Orada tek giriş ve çıkış yapmak zorunda kalıyorduk çünkü tek peron vardı. Pazarkule Sınır Kapısı yenileme çalışmaları ihalesi yapıldı. Pazarkule'de 1 olan peron sayısı 3'e çıkacak. Kapasite artışı olacak. Bulgarlardan Edirne ekonomisi çok faydalanıyor. Kapıkule'nin kapasitesi büyük olduğu için çok insan gelebiliyor. Ama aynı şey kapasite artışıyla beraber Pazarkule Sınır Kapısı için de olacak. Edirne'nin ekonomisine, ticaretine, esnafına ilave 2 damardan daha kan akmaya başlayacak. Edirne 2 damardan daha beslenme imkanına kavuşacak. Bu da muazzam bir katkı olacak."

Vali Canalp, İpsala Sınır Kapısı'nda tır kuyrukları sorununun çözülmesi için tır parkı yapımına devam edildiğini belirtti.

Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndaki tır parkının kapasitesini büyüttüklerini de anlatan Canalp, "Burada kapasiteyi büyütmüş olmamıza rağmen şu anda ihtiyaç devam ediyor. Türkiye'nin ihracatı her gün, her hafta, her ay artıyor. Artan kapasiteyi karşılayacak yeni alanlara ihtiyacımız var. Bu anlamda ilave yeni bir alan ekleyerek Hamzabeyli'de de tır kuyruklarını sonlandıracağız." şeklinde konuştu.

Canalp, Meriç Nehri kenarında yapılması planlanan "3 Nehir, 1 Şehir" projesinde çalışmaların devam ettiğini aktardı.

Nehrin kum ve alüvyonlarla beslenmiş yumuşak tabana sahip olduğunu dile getiren Canalp, "Yaklaşık 5 katlı bir bina kadar birikmiş alüvyon var. Kuracağımız baraj için şu anda o 5 katlı binanın en sağlam tabakasına kadar iniyoruz ve sağlam zemini buluyoruz. Sağlam zeminden yukarıya doğru inşa ederek çalışma devam ediyor. Edirne'deki en büyük üçüncü şantiye alanı diyebilirim. Sadece gündüz değil gece sabahlara kadar ekiplerimiz çalışıyor." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19 aşısı olmayan kalp hastalarına risk uyarısı
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 vakaları ve can kayıpları artıyor
Kovid-19'dan korunmak için açık havada da maske takılması uyarısı
Japonya 9 ülkeye 3,7 milyon doz Kovid-19 aşısı tedarik edecek
ABD’de yapılan araştırma Kovid-19’un ölü doğum riskini artırdığını gösterdi

Benzer haberler

Pazarkule Sınır Kapısı yenilenerek peron sayısı artırılacak

Pazarkule Sınır Kapısı yenilenerek peron sayısı artırılacak

AB'den Hollandalı gazetecinin Yunanistan'dan ayrılmaya zorlanmasına ilişkin 'genel' açıklama

Yunanistan Kovid-19 salgınıyla mücadelede kısıtlamaları artırma kararı aldı

AK Parti'li Çelik: AB, sığınmacılara zulme de gazetecileri tehdide de sessiz kalıyor

AK Parti'li Çelik: AB, sığınmacılara zulme de gazetecileri tehdide de sessiz kalıyor
Yunanistan’da 17 Kasım anma yürüyüşünde silahlanma karşıtı slogan atıldı

Yunanistan’da 17 Kasım anma yürüyüşünde silahlanma karşıtı slogan atıldı
Yunanistan'da Başbakan Miçotakis'i 'yalan söylemekle' suçlayan Hollandalı gazeteci ülkeyi terk edecek

Yunanistan'da Başbakan Miçotakis'i 'yalan söylemekle' suçlayan Hollandalı gazeteci ülkeyi terk edecek