MSB: TSK Spor Gücü Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda başarı elde etti
Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri Spor Gücü'nde görev yapan personelin Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda önemli başarılar elde ettiğini bildirdi.
Ankara
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "TSK Spor Gücü'nde görev yapan personelimiz Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda önemli başarılar elde etti. TSK Spor Gücü'nü ve derece yapan personelimizi tebrik ediyoruz." ifadelerine yer verildi.
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TSK Spor Gücü’nde görev yapan personelimiz Türkiye Kick Boks Şampiyonası’nda önemli başarılar elde etti. TSK Spor Gücü’nü ve derece yapan personelimizi tebrik ediyoruz. https://t.co/mABf9kSiEV#MSB #TSK pic.twitter.com/BJFXNZEJbl— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 6, 2021