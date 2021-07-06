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Gündem, Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti

Diyarbakır annelerinden Elhaman: Anne ve babalar olarak evlatlarımızı almadan buradan gitmeyeceğiz

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinden Ayten Elhaman, "Anne ve babalar olarak evlatlarımızı almadan buradan gitmeyeceğiz" dedi.

Osman Bilgin   | 06.07.2021
Diyarbakır annelerinden Elhaman: Anne ve babalar olarak evlatlarımızı almadan buradan gitmeyeceğiz Fotoğraf: Osman Bilgin/AA

Diyarbakır

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı binası önünde yürüttüğü oturma eylemi kararlılıkla devam ediyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 673'üncü gününde sürüyor.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişilerine devam eden annelerden Ayten Elhaman, oğlu Bayram'a kavuşmak için oturma eylemi yaptığını söyledi.

Evladından hiç haber alamadığını dile getiren Elhaman, "Oğlum HDP aracılığıyla kaçırılıp, PKK'ya teslim edildi. Arkadaşı tarafından HDP binasına getirildi ve ondan sonra hiç haber alamadık. Sadece evlatlarımızı istiyoruz. Getirsinler evlatlarımızı. İnşallah evladımı almadan buradan gitmeyeceğim."İnşallah oğlumu alacağım. Mücadeleye devam edeceğim. Anne ve babalar olarak evlatlarımızı almadan buradan gitmeyeceğiz." dedi.

PKK ile HDP'ye tepkisini dile getiren Elhaman, "PKK ve HDP birdir. Gençlere sesleniyorum, HDP ve PKK'ya inanmasınlar." diye konuştu.

Oğluna seslenen Elhaman, "Güçlü bir devletimiz var. Gel, teslim ol. Ben, baban ve kardeşlerin seni bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Dağa kaçırılan kardeşi Atilla için eylem yapan Ümit Özcan da eylemi sürdürmekte kararlı olduğunu aktardı.

"Kardeşimi HDP'den istiyorum. Kardeşim gelene kadar eyleme devam edeceğim. Hem Muş'ta hem de Diyarbakır'da evlat nöbetini sürdürüyorum." diyen Özcan, kardeşine güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.










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