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Mardin'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon: 29 gözaltı

Halil İbrahim Sincar   | 06.07.2021
Mardin'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon: 29 gözaltı

Mardin

Mardin Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile PKK/KCK yapılanması içerisinde sözde kent/mahalle meclisleri içerisinde faaliyet yürüttüğü, bombalı araç saldırıları ile irtibatlı olduğu, PKK/KCK terör örgütü adına iş birlikçi faaliyetlerde bulunduğuna dair haklarında ifade ve teşhis bulunan, daha önceden ele geçirilen örgütsel dokümanlarda bilgileri bulunan, çukur ve barikat eylemlerine katıldığı tespit edilen kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Terörle Mücadele ve Özel Harekat Şube müdürlükleri ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda 29 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, uzun namlulu silah, şarjör, çok sayıda fişek, ruhsatsız av tüfeği, terör örgütünü simgeleyen bez parçası, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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