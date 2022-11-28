MSB, terör hedeflerinin Fırtına obüsüyle vurulma görüntülerini paylaştı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terör hedeflerinin Fırtına obüsleriyle vurulmasına ilişkin görüntülerin yer aldığı video paylaştı.
Ankara
Bakanlığın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Asaletini tarihten, cesaretini milletinden alan kahraman Türk topçusu, ateş destek vasıtalarıyla teröristlerin inlerini başlarına işte böyle yıkıyor. Fırtına obüslerimiz hedefleri tam isabetle imha ediyor." ifadelerine yer verildi.
❝Asaletini tarihten, cesaretini milletinden alan kahraman Türk topçusu, ateş destek vasıtalarıyla teröristlerin inlerini başlarına işte böyle yıkıyor❞— ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) November 28, 2022
Milli Savunma Bakanlığı, terör hedeflerinin Fırtına obüsüyle vurulma görüntülerini paylaştı https://t.co/PqFtTjOxuu pic.twitter.com/fGHnsj4geG
Terör örgütünce intikalde olan Mehmetçik'e açılan taciz ateşine, Fırtına obüsleriyle yanıt verilmesi görüntülerinin olduğu videoda, bir Mehmetçik'in 24 saat göreve hazır olduklarına ilişkin sözleri de yer aldı.
Gün içerisinde aldıkları koordinatlarla teröristlerin inlerini başlarına yıktıklarını vurgulayan Mehmetçik, "Milletimiz rahat uyusun. Biz her zaman buradayız." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.