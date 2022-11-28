Dolar
18.63
Euro
19.51
Altın
1,758.31
ETH/USDT
1,170.50
BTC/USDT
16,226.00
BIST 100
4,955.28
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Denizli'de kimya fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor
logo
Gündem

MSB, terör hedeflerinin Fırtına obüsüyle vurulma görüntülerini paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terör hedeflerinin Fırtına obüsleriyle vurulmasına ilişkin görüntülerin yer aldığı video paylaştı.

Utku Şimşek   | 28.11.2022
MSB, terör hedeflerinin Fırtına obüsüyle vurulma görüntülerini paylaştı

Ankara

Bakanlığın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Asaletini tarihten, cesaretini milletinden alan kahraman Türk topçusu, ateş destek vasıtalarıyla teröristlerin inlerini başlarına işte böyle yıkıyor. Fırtına obüslerimiz hedefleri tam isabetle imha ediyor." ifadelerine yer verildi.

Terör örgütünce intikalde olan Mehmetçik'e açılan taciz ateşine, Fırtına obüsleriyle yanıt verilmesi görüntülerinin olduğu videoda, bir Mehmetçik'in 24 saat göreve hazır olduklarına ilişkin sözleri de yer aldı.

Gün içerisinde aldıkları koordinatlarla teröristlerin inlerini başlarına yıktıklarını vurgulayan Mehmetçik, "Milletimiz rahat uyusun. Biz her zaman buradayız." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ÖSYM, Sağlık Bakanlığına ataması yapılacak personeli için tercih kılavuzunu yayımladı
Beyoğlu patlamasının firari şüphelisi, YPG terör örgütü sembolü önünde fotoğraf çektirmiş
Kapatılan Zaman gazetesinin bazı eski yazarlarının yeniden yargılandığı davada karar
Hırsızlık suçundan adli kontrolle serbest kaldığı adliyeden hırsızlık yaparak çıktı
MSB, terör hedeflerinin Fırtına obüsüyle vurulma görüntülerini paylaştı

Benzer haberler

MSB, terör hedeflerinin Fırtına obüsüyle vurulma görüntülerini paylaştı

MSB, terör hedeflerinin Fırtına obüsüyle vurulma görüntülerini paylaştı

Mehmetçik, Irak'ın kuzeyinde zorlu kış şartlarında operasyonlarına devam ediyor

Çok amaçlı amfibi gemi LHD ANADOLU'da hazırlıklar devam ediyor

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde Piyade Uzman Çavuş Mustafa Yıldız şehit oldu

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde Piyade Uzman Çavuş Mustafa Yıldız şehit oldu
MSB, Yunanistan sınırında 15 şüphelinin yakalandığını bildirdi

MSB, Yunanistan sınırında 15 şüphelinin yakalandığını bildirdi
Milli Savunma Bakanı Akar: S-400 yerinde ve kullanılmaya hazır

Milli Savunma Bakanı Akar: S-400 yerinde ve kullanılmaya hazır
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet