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Hırsızlık suçundan adli kontrolle serbest kaldığı adliyeden hırsızlık yaparak çıktı

Büyükçekmece'de hırsızlık suçundan getirildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest kalan 2 zanlıdan birinin çıkarken görevliye ait çantayı çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Abdülkerim Güzel   | 28.11.2022
Hırsızlık suçundan adli kontrolle serbest kaldığı adliyeden hırsızlık yaparak çıktı

İstanbul

Büyükçekmece Adliyesinde bir görevlinin içinde cep telefonu ve cüzdanı bulunan çantasının çalınması üzerine güvenlik kamerası kayıtları incelemeye alındı.

Hırsızlığın, başka bir hırsızlık suçundan Büyükçekmece Adliyesine sevk edilen E.D. ve C.B'nin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı anda gerçekleştiği anlaşıldı.

Polis ekipleri yaptıkları çalışmayla çantayı masa üzerinden aldığı belirlenen C.B'yi Fatih Mahallesi'nde gözaltına aldı.

C.B. ifade işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.



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