MSB, "Su Üzeri Personel Kurtarma Tatbikatı"ndan görüntüler paylaştı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetleri Komutanlığınca düzenlenen "Su Üzeri Personel Kurtarma Tatbikatı"ndan görüntüler paylaştı.
Ankara
MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Gölbaşı Arama Kurtarma ve Eğitim Merkezi Komutanlığı yakınında bulunan Mogan Gölü'nde "Su Üzeri Personel Kurtarma Tatbikatı"nın icra edildiği bildirildi.
Hava Kuvvetleri Komutanlığımız tarafından; Gölbaşı Arama Kurtarma ve Eğitim Merkezi Komutanlığı yakınında bulunan Mogan Gölü’nde “Su Üzeri Personel Kurtarma Tatbikatı” icra edildi.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 6, 2024
İhtiyaç anında her zaman hazır olan kurtarma ekiplerimiz, yaptıkları eğitim ve tatbikatlar ile… pic.twitter.com/r0To1usotX
İhtiyaç anında her zaman hazır olan kurtarma ekiplerinin, yaptıkları eğitim ve tatbikatlar ile hazırlık seviyesini artırdığı belirtilen açıklamada, tatbikata ilişkin görüntüler de paylaşıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.