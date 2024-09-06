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MSB, "Su Üzeri Personel Kurtarma Tatbikatı"ndan görüntüler paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetleri Komutanlığınca düzenlenen "Su Üzeri Personel Kurtarma Tatbikatı"ndan görüntüler paylaştı.

Buğrahan Ayhan  | 06.09.2024 - Güncelleme : 06.09.2024
MSB, "Su Üzeri Personel Kurtarma Tatbikatı"ndan görüntüler paylaştı

Ankara

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Gölbaşı Arama Kurtarma ve Eğitim Merkezi Komutanlığı yakınında bulunan Mogan Gölü'nde "Su Üzeri Personel Kurtarma Tatbikatı"nın icra edildiği bildirildi.

İhtiyaç anında her zaman hazır olan kurtarma ekiplerinin, yaptıkları eğitim ve tatbikatlar ile hazırlık seviyesini artırdığı belirtilen açıklamada, tatbikata ilişkin görüntüler de paylaşıldı.

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