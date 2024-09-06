Dolar
34.03
Euro
37.79
Altın
2,513.01
ETH/USDT
2,297.20
BTC/USDT
54,259.00
BIST 100
9,771.16
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Hindistan-Almanya seferini yapan Vistara Havayolları'na ait yolcu uçağı, bomba ihbarı üzerine Erzurum Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı. Üsküdar Vaniköy Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'nde izinsiz yapılan inşaatın yıkımı devam ediyor. Hindistan-Almanya seferini yapan Vistara Havayolları'na ait yolcu uçağı, bomba ihbarı üzerine Erzurum Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı
logo
Gündem

ÖNDER'in "21. İmam Hatipliler Kurultayı" 7-8 Eylül'de Kocaeli'nde düzenlenecek

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği tarafından düzenlenen İmam Hatipliler Kurultayı'nın 21'incisi 7-8 Eylül'de Kocaeli'nde yapılacak.

Elif Küçük  | 06.09.2024 - Güncelleme : 06.09.2024
ÖNDER'in "21. İmam Hatipliler Kurultayı" 7-8 Eylül'de Kocaeli'nde düzenlenecek

İstanbul

Dernekten yapılan açıklamaya göre, ÖNDER tarafından her yıl farklı şehirde gerçekleştirilen kurultay, bu yıl Kocaeli İmam Hatip Liseleri Mezunları Derneği (KİHMED) ev sahipliğinde Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımının beklendiği kurultayda, Türkiye genelinden il ve ilçe dernekleri, akademisyenler, eğitimciler ve sivil toplum kuruluşları olmak üzere toplam 2 bin 500 kişi yer alacak.

Kurultayda, temel konular üzerinde geçmişe dönük değerlendirme yapılarak, geleceğe dönük yol haritası da belirlenecek.

Yılın şiarı açıklanacak

İmam Hatipliler Kurultayı'nda, 2015'te "Nitelikli Yenilik" kavramıyla başlayan ve ardından "İstikamet Üzere", "Samimiyetle", "Bilgi ve Hikmetle", "Ehliyet ve Liyakatle", "Basiret ve Ferasetle", "Adalet ve Merhametle", "Ahde Vefa ile" ve "Nitelikli Gelecek" kavramlarıyla devam eden yılın şiarı geleneği devam ettirilerek, bu yılın belirleneni duyurulacak.

Yılın şiarı üzerine yeni eğitim-öğretim dönemi boyunca plan ve programlar yapılacak, okullar ve dernekler tarafından çalışmalar sürdürülecek.

Kurultay, sonuç bildirgesinin açıklanmasıyla son bulacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Emine Erdoğan: Çocuklar, uğruna savaşılacak yegane hazine, insanlığın ortak emanetidir
Türkiye, Eygi'nin İsrail askerlerince öldürülmesiyle ilgili yerel makamlarla temas halinde
Hindistan'dan Almanya'ya giden yolcu uçağı bomba ihbarı nedeniyle Erzurum'a zorunlu iniş yaptı
Dışişleri Bakanlığı: “(İsrail askerlerinin Ayşenur Ezgi Eygi’yi öldürmesi) İşlenen bu cinayeti lanetliyoruz
Basın İlan Kurumu 32. Dönem 7. Genel Kurul Toplantısı yapıldı

Benzer haberler

ÖNDER'in "21. İmam Hatipliler Kurultayı" 7-8 Eylül'de Kocaeli'nde düzenlenecek

ÖNDER'in "21. İmam Hatipliler Kurultayı" 7-8 Eylül'de Kocaeli'nde düzenlenecek

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet