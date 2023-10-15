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MSB, Sinop Test Merkezi'ndeki Stinger eğitim atışlarının görsellerini paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Sinop Test Merkezi'nde, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Kaideye Monteli Stinger ve Stinger ManPAD eğitim atışları icra edildi.

Selma Kasap  | 15.10.2023 - Güncelleme : 15.10.2023
MSB, Sinop Test Merkezi'ndeki Stinger eğitim atışlarının görsellerini paylaştı

Ankara

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Bakanlığı Sinop Test Merkezi'nde, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Kaideye Monteli Stinger ve Stinger ManPAD eğitim atışları icra edildi." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda eğitim atışlarına ilişkin görseller de yer aldı.

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