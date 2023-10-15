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Güvenlik güçleri son 120 günde 80 bin 572 uyuşturucu operasyonu düzenledi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 120 günde uyuşturucuyla mücadelede 80 bin 572 operasyon düzenlendiğini, 98 bin 198 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Mümin Altaş  | 15.10.2023 - Güncelleme : 15.10.2023
Güvenlik güçleri son 120 günde 80 bin 572 uyuşturucu operasyonu düzenledi

Ankara

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucuyla mücadeleye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Yerlikaya, paylaşımında, "Türkiye Yüzyılı'nda uyuşturucuyu küresel bir felaket olarak görüyoruz. Zehir tacirliğini de terörle eşdeğer olarak görüyoruz. Uyuşturucuya karşı mücadelemizi arz ve talep olmak üzere iki yönlü sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Uyuşturucuyla mücadelede son 120 günde 80 bin 572 operasyon düzenlendiğini, 98 bin 198 şüphelinin gözaltına alındığını, gözaltına alınanların 8 bin 379'unun tutuklandığını, 3 bin 422'si hakkında adli kontrol kararı verildiğini bildiren Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Zehir tacirlerine hayatı zehredeceğiz. Hangi büyüklükte olursa olsun gölge gibi takiplerindeyiz. Uyuşturucuyla mücadelemiz kararlılıkla devam edecek."

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