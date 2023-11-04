MSB, Mehmetçiğin Davraz Dağı'na tırmanış görüntülerini paylaştı
Cumhuriyetin 100'üncü yılı kutlamaları kapsamında Isparta'daki Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığınca, Davraz Dağı'na 100'üncü Yıl Tırmanışı yapıldı.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından, Isparta'daki Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığınca 2 bin 405 Mehmetçiğin katılımıyla yapılan tırmanışın görüntülerinin yer aldığı videoyu paylaştı.
Cumhuriyetimizin 100’üncü yılı kutlamaları kapsamında; Isparta’daki Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı tarafından, 2 bin 405 Mehmetçiğin katılımıyla Davraz Dağı’na 100’üncü Yıl Tırmanışı gerçekleştirildi.#TürkiyeYüzyılı 🇹🇷 pic.twitter.com/ctCRKKTShZ— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 4, 2023
Videoda, "100. Yıl Marşı" eşliğinde Mehmetçiklerin Davraz Dağı'na tırmanışı ve zirvede Türk Bayrağı ile görüntülerine yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.