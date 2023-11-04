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Gündem

MSB, Mehmetçiğin Davraz Dağı'na tırmanış görüntülerini paylaştı

Cumhuriyetin 100'üncü yılı kutlamaları kapsamında Isparta'daki Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığınca, Davraz Dağı'na 100'üncü Yıl Tırmanışı yapıldı.

Yıldız Nevin Gündoğmuş  | 04.11.2023 - Güncelleme : 04.11.2023
MSB, Mehmetçiğin Davraz Dağı'na tırmanış görüntülerini paylaştı

Ankara

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından, Isparta'daki Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığınca 2 bin 405 Mehmetçiğin katılımıyla yapılan tırmanışın görüntülerinin yer aldığı videoyu paylaştı.

Videoda, "100. Yıl Marşı" eşliğinde Mehmetçiklerin Davraz Dağı'na tırmanışı ve zirvede Türk Bayrağı ile görüntülerine yer verildi.

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