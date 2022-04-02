Dolar
14.68
Euro
16.22
Altın
1,922.67
ETH/USDT
3,486.80
BTC/USDT
46,599.00
BIST 100
2,251.68
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

MSB: Kandil'de 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesine 4 terör örgütü PKK/YPG mensubu, silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile etkisiz hale getirildi.

Zafer Fatih Beyaz   | 02.04.2022
MSB: Kandil'de 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarına kararlılıkla devam edeceği belirtildi.

Paylaşımda Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde 4 terör örgütü PKK/YPG mensubunun, SİHA ile etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 13 bin 367 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 45 kişi hayatını kaybetti
İtalya'da Kovid-19'a yönelik OHAL uygulaması sona erdi
İsveç'te Kovid-19 yasası yürürlükten kaldırıldı
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 980 bin 627'ye çıktı
Polonya'da Kovid-19 artık 'grip muamelesi' görecek

Benzer haberler

MSB: Kandil'de 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Kandil'de 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Uçaklarımızın emniyeti ve tahliyesi konusunda Rusya ve Ukrayna tarafıyla temaslarımız sürüyor

MSB, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün uydu fotoğraflarını paylaştı

MSB, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün uydu fotoğraflarını paylaştı
Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Pençe Yıldırım bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Pençe Yıldırım bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi