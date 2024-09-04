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Gündem

MSB, Irak'ın kuzeyindeki hava harekatına ilişkin görüntüleri paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Metina, Zap, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos bölgelerine düzenlenen hava harekatına ilişkin görüntüleri paylaştı.

Muhammed Nuri Erdoğan  | 04.09.2024 - Güncelleme : 04.09.2024
MSB, Irak'ın kuzeyindeki hava harekatına ilişkin görüntüleri paylaştı

Ankara

Bakanlığın sosyal medya hesabından, 2 Eylül'de Metina, Zap, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos bölgelerine gerçekleştirilen hava harekatı ile terör örgütü PKK'ya ait mağara, sığınak, barınak, depo ve tesislerden oluşan 20 hedefin vurulduğu anlara ilişkin görüntülerin bulunduğu video paylaşıldı.

Paylaşımda, "Hedefleri başarıyla imha eden Hava Kuvvetlerimizin kahraman pilotlarını kutluyoruz." ifadesi kullanıldı.

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