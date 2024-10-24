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MSB, düzenlenecek bazı etkinlikleri iptal etti

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), TCG İstanbul ve TCG Sancaktar gemilerinin yarın ve 26 Ekim'de Sarayburnu'nda halkın ziyaretine açılması ile birçok ilde düzenlenecek bando konserlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Abdullah Sarica  | 24.10.2024 - Güncelleme : 24.10.2024
MSB, düzenlenecek bazı etkinlikleri iptal etti

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "TCG İstanbul ve TCG Sancaktar gemilerimizin 25-26 Ekim tarihlerinde Sarayburnu'nda halkımızın ziyaretine açılması ile birçok ilde düzenleyeceğimiz bando konserleri iptal olmuştur." ifadesi yer aldı.

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