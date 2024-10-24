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MİT, terör örgütü PKK/YPG’ye ait hedefleri vurmaya devam etti

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/YPG’ye ait tüm hedefleri bugün de kararlılıkla vurmaya devam etti.

Ekip  | 24.10.2024 - Güncelleme : 24.10.2024
MİT, terör örgütü PKK/YPG’ye ait hedefleri vurmaya devam etti

MİT, terör örgütü PKK/YPG’ye ait hedefleri vurmaya devam etti
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