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MSB, Çanakkale'deki orman yangınına müdahale için helikopter görevlendirdi

Oğuzhan Sarı  | 15.08.2024 - Güncelleme : 15.08.2024
MSB, Çanakkale'deki orman yangınına müdahale için helikopter görevlendirdi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığı, Çanakkale'nin Eceabat ilçesindeki orman yangınına müdahale etmek için S-70 helikopteri görevlendirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Orman Genel Müdürlüğünün talebi üzerine Çanakkale'nin Eceabat ilçesindeki orman yangınına müdahale etmek üzere 4'üncü Kara Havacılık Alay Komutanlığımız tarafından 1 adet S-70 tipi helikopter görevlendirildi." ifadesi yer aldı.

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