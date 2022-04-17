MSB: Barış Pınarı bölgesinde 13 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesinde taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 13 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Ankara
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyoruz. Barış Pınarı bölgesinde taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 13 PKK/YPG'li terörist, kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.
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Teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyoruz.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 17, 2022
Barış Pınarı bölgesinde taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 13 PKK/YPG'li terörist Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. #MSB pic.twitter.com/iFEDFOhdkh