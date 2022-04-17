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MSB: Barış Pınarı bölgesinde 13 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesinde taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 13 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Mümin Altaş   | 17.04.2022
MSB: Barış Pınarı bölgesinde 13 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyoruz. Barış Pınarı bölgesinde taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 13 PKK/YPG'li terörist, kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

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