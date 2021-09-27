MSB, Azerbaycan'ın 'Tek Vatan Harekatı'nın yıl dönümünü kutladı
Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan'ın bir yıl önce başlattığı "Tek Vatan Harekatı"nın yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Ankara
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:
Azerbaycanlı kardeşlerimizin Ermenistan’ın saldırılarına “Dur!” demek ve işgal altındaki topraklarını kurtarmak için geçen yıl bugün başlattıkları “Tek Vatan Harekâtı”nın yıl dönümü kutlu olsun. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize sağlıklı ve mutlu bir yaşam diliyoruz. pic.twitter.com/r9HsS9XXTI— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 27, 2021
"Azerbaycanlı kardeşlerimizin Ermenistan'ın saldırılarına 'Dur' demek ve işgal altındaki topraklarını kurtarmak için geçen yıl bugün başlattıkları 'Tek Vatan Harekatı'nın yıl dönümü kutlu olsun. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlıklı ve mutlu bir yaşam diliyoruz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.