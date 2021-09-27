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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın 'Anım Günü'nde tüm şehitleri rahmetle yad etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın "Anım Günü"nde tüm şehitleri rahmetle andı.

Mehmet Tosun   | 27.09.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın 'Anım Günü'nde tüm şehitleri rahmetle yad etti

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Karabağ'ı ve işgal altındaki Azerbaycan topraklarını özgürlüğüne kavuşturan şanlı mücadelenin yıl dönümü Anım Günü’nde tüm şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Qarabağ Azərbaycandır." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında Türk ve Azerbaycan bayraklarına da yer verdi.


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