Dolar
8.50
Euro
10.06
Altın
1,792.04
ETH/USDT
3,471.90
BTC/USDT
46,125.00
BIST 100
1,436.56
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

MSB, 9 Eylül İzmir'in kurtuluş yıl dönümünü özel video ile kutladı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 9 Eylül İzmir'in kurtuluş yıl dönümünü özel video ile kutladı.

Barış Gündoğan   | 09.09.2021
MSB, 9 Eylül İzmir'in kurtuluş yıl dönümünü özel video ile kutladı

Ankara

MSB'nin sosyal medya hesaplarından İzmir'in kurtuluş yıl dönümü nedeniyle 1 dakika 54 saniyelik bir video paylaşıldı.

Tamamıyla Kurtuluş Savaşı döneminde çekilmiş tarihi görüntülerden oluşan videoda, Türk askerinin İzmir'e girişi yer alıyor.

Esir alınan düşman kuvvetlerinin yanı sıra, kaçanların şehri yakıp yıktığı görüntülerin de yer aldığı videoda, Türk askerinin hükümet konağını ele geçirmesi de bulunuyor.

Süvari birliklerinin kordondan geçişi ve hükümet konağındaki Yunan bayrağının indirilerek Türk bayrağının asılması sonrasında ise Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ün gelişi yer alıyor.

Görüntülerde, Hükümet Konağı önünde toplanarak sevgi gösterisinde bulunan İzmir halkını selamlayan Mustafa Kemal Atatürk, Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasında önemli rol oynayan komutanları da tebrik ediyor.

Görüntüler, "Kurtuluş destanının son noktası" yazısıyla tamamlanıyor.

MSB tarafından yapılan paylaşımda, "İzmir Hükümet Konağına şanlı sancağımızın asıldığı, düşmanın denize dökülerek Kurtuluş Savaşı'nın zaferle sonuçlandırıldığı 9 Eylül İzmir’in Kurtuluşu kutlu olsun. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve Kurtuluş Mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz." ifadelerine de yer veriliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Enfeksiyon uzmanı Prof. Dr. Özkurt'tan okullarda 'hijyen ve maske kuralına dikkat' uyarısı
Tokyo Olimpiyatları ile Paralimpik Oyunları boyunca 863 kişi Kovid-19'a yakalandı
Japonya Kovid-19'a karşı OHAL'i eylül sonuna uzatacak
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
DSÖ'den zengin ülkelere Kovid-19 aşısı tepkisi: Daha fazla vaat değil aşıları istiyoruz

Benzer haberler

MSB, 9 Eylül İzmir'in kurtuluş yıl dönümünü özel video ile kutladı

MSB, 9 Eylül İzmir'in kurtuluş yıl dönümünü özel video ile kutladı

Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

MSB, Anıtkabir'den tarihi fotoğrafları paylaştı

MSB, Anıtkabir'den tarihi fotoğrafları paylaştı
Barış Pınarı bölgesine ateş açan en az 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı bölgesine ateş açan en az 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi