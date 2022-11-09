MSB, 2 PKK'lı teröristin teslim olduğunu bildirdi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2 PKK'lı teröristin teslim olduğunu duyurdu.
Ankara
MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Zap teröristler için çıkmaz sokaktır, tek çare Türk adaletine teslim olmaktır. Pençe Kilit Operasyonu ile iyice köşeye sıkışan teröristler teslim olmaya başladı. 2 PKK'lı terörist 'teslim ol' çağrılarına olumlu yanıt vererek Mehmetçiklerimize teslim oldu." ifadelerine yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.