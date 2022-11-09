Dolar
18.57
Euro
18.59
Altın
1,705.61
ETH/USDT
1,193.10
BTC/USDT
16,960.00
BIST 100
4,360.96
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

MSB, 2 PKK'lı teröristin teslim olduğunu bildirdi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2 PKK'lı teröristin teslim olduğunu duyurdu.

Yusuf Soykan Bal   | 09.11.2022
MSB, 2 PKK'lı teröristin teslim olduğunu bildirdi

Ankara

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Zap teröristler için çıkmaz sokaktır, tek çare Türk adaletine teslim olmaktır. Pençe Kilit Operasyonu ile iyice köşeye sıkışan teröristler teslim olmaya başladı. 2 PKK'lı terörist 'teslim ol' çağrılarına olumlu yanıt vererek Mehmetçiklerimize teslim oldu." ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
MSB, 2 PKK'lı teröristin teslim olduğunu bildirdi
TBMM Amasra Maden Kazası Araştırma Komisyonu toplandı
Tekirdağ'da köpekten kaçarken otomobilin çarptığı çocuğun sağlık durumu iyiye gidiyor
Muğla'da karadan ulaşımın olmadığı noktalarda kesilen ağaçlar tekneyle taşındı
AYM, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun bazı hükümlerinin iptali isteminin görüşülmesini erteledi

Benzer haberler

MSB, 2 PKK'lı teröristin teslim olduğunu bildirdi

MSB, 2 PKK'lı teröristin teslim olduğunu bildirdi

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 11 terörist etkisiz hale getirildi

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

"Her Dağın Zirvesi Mehmetçik"

"Her Dağın Zirvesi Mehmetçik"
MSB'den videolu 'Mehmetçik' paylaşımı

MSB'den videolu 'Mehmetçik' paylaşımı
Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 4 terörist etkisiz hale getirildi

Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 4 terörist etkisiz hale getirildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet