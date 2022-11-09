TRT ve TİKA iş birliğiyle Kerkük'te gazetecilere mesleki eğitim
TRT ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) iş birliğiyle Irak'ın Kerkük kentinde 55 gazeteciye "Sosyal Medya ve Dijital Medya Haberciliği Eğitimi" veriliyor.
Kerkük
TRT Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı İçerik Geliştirme Müdürü Çiğdem Çiçek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TRT olarak TİKA ile iş birliği içerisinde Kerkük'te medya alanında eğitim kursları başlattıklarını söyledi.
Çiçek, TRT yayıncılık tecrübesini dünya ile paylaşma hedefi kapsamında başlatılan eğitim programından Kerkük'ten yayın yapan Türkmeneli Televizyonu'nun 55 çalışanının faydalandığını belirtti.
Irak Kerkük'te ilk kez yüz yüze böyle bir çalışmayı gerçekleştirdiklerini ifade eden Çiçek, bu kapsamında kurgu, kameramanlık, habercilik, spikerlik ve yeni medya haberciliği alanında eğitim verdiklerini dile getirdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.