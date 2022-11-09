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TRT ve TİKA iş birliğiyle Kerkük'te gazetecilere mesleki eğitim

TRT ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) iş birliğiyle Irak'ın Kerkük kentinde 55 gazeteciye "Sosyal Medya ve Dijital Medya Haberciliği Eğitimi" veriliyor.

Ali Makram Ghareeb   | 09.11.2022
TRT ve TİKA iş birliğiyle Kerkük'te gazetecilere mesleki eğitim Fotoğraf: Ali Makram Ghareeb/AA

Kerkük

TRT Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı İçerik Geliştirme Müdürü Çiğdem Çiçek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TRT olarak TİKA ile iş birliği içerisinde Kerkük'te medya alanında eğitim kursları başlattıklarını söyledi.

Çiçek, TRT yayıncılık tecrübesini dünya ile paylaşma hedefi kapsamında başlatılan eğitim programından Kerkük'ten yayın yapan Türkmeneli Televizyonu'nun 55 çalışanının faydalandığını belirtti.

Irak Kerkük'te ilk kez yüz yüze böyle bir çalışmayı gerçekleştirdiklerini ifade eden Çiçek, bu kapsamında kurgu, kameramanlık, habercilik, spikerlik ve yeni medya haberciliği alanında eğitim verdiklerini dile getirdi.

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