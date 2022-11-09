KYK yurtlarında "Deprem Anı, Çök Kapan Tutun ve Tahliye" tatbikatı
İçişleri Bakanlığı AFAD ile Gençlik ve Spor Bakanlığı KYK Genel Müdürlüğü iş birliğiyle "Deprem Anı, Çök Kapan Tutun ve Tahliye" tatbikatı düzenlendi.
Ankara
Deprem Anı "Çök-Kapan-Tutun" ve Tahliye Tatbikatı'nın İstanbul ayağı yapıldı.
2022 Afet Tatbikat Yılı kapsamında İçişleri Bakanlığı AFAD ile Gençlik ve Spor Bakanlığı KYK Genel Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen tatbikat, Davutpaşa'daki Fatih Sultan Mehmet Erkek Öğrenci Yurdu'nda gerçekleştirildi.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Ankara'da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu'nun yönettiği tatbikata telekonferansla bağlandı.
Canlı yayın sonrası yurt kampüsünde alarm zilleri çalarken, Vali Yerlikaya ve beraberindeki protokol üyeleri bulundukları yerde ''Çök-Kapan-Tutun'' uygulamasını yaptı.
Tahliye alarmı sonrası Vali Yerlikaya ve yurt binalarında kalan öğrenciler deprem toplanma alanında toplandı.
Burada öğrencilere seslenen Vali Yerlikaya, 6 bloktaki öğrencilerle tatbikatı başarılı bir şekilde gerçekleştirdiklerini söyledi.
KYK yurtlarında 40 binin üzerinde öğrencinin misafir edildiğini ifade eden Yerlikaya, "Allah, başta İstanbul olmak üzere güzel ülkemizi bildiğimiz ve bilmediğimiz tüm afetlerden korusun. Tedbir, tedbir, tedbir, ondan sonra tevekkül etmemiz lazım." ifadelerini kullandı.
İcra edilen deprem tatbikatının çok önemli olduğunu vurgulayan Yerlikaya, alarmın duyulur duyulmaz bireysel güvenliği sağlamak için hemen çökülmesi gerektiğini belirtti.
Bunun, düşünmeden refleks olarak yapılmasının önemli olduğuna işaret eden Vali Yerlikaya, şöyle konuştu:
"Tüm eğitimlerde verilmek istenen bu. Çök, kapan ve tutun. 30-40 saniye sonra da bir uyarıyla hep birlikte güvenli bir şekilde binamızı tahliye ediyoruz ve toplanma alanlarına geliyoruz. İstanbul’da 5 bin 700'ün üzerinde toplanma alanı var. Daha önceki haftalarda yapılacaklarla, size verilen afet farkındalık eğitimleriyle sağlanmak istenen güvenli bir şekilde deprem anını yaşamak ve binaları tahliye etmek. Bugün İçişleri ile Gençlik ve Spor Bakanlığımızın koordinasyonunda 81 ilde Kredi Yurtlar Kurumuna ait yurtlarımızda siz kıymetli kardeşlerimizin her biriyle saat 21.00 itibariyle daha önceki eğitimlerin neticesinde bu tatbikatı gerçekleştirmiş olduk."
Vali Yerlikaya'dan gençlere maç teklifi
Vali Yerlikaya, konuşmasının sonunda yurt bahçesinde halı saha bulunduğunu hatırlatarak, gençlere maç teklifinde bulundu.
Yerlikaya, "Önümüzdeki hafta biz 50 yaş ve üstü bir grup meydan okuyoruz size. 2-0 da avantaj veriyoruz size, maç yapacağız." dedi.
Yurt kampüsündeki tatbikata, Vali Yardımcıları Yaşar Aksanyar ve Niyazi Erten, AFAD İstanbul İl Müdürü Ercan Akar ve Gençlik Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu ile diğer yetkililer katıldı.
İzmir
Tatbikat, Ege Üniversitesi Zübeyde Hanım Öğrenci Kız Yurdu'nda yapıldı.
İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Ankara'da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu'nun yönettiği tatbikata telekonferansla katıldı.
Köşger, İzmir'deki 19 yurtta 28 bin personel ve öğrenciye temel afet eğitimi verildiğini aktardı.
Canlı yayının ardından yurt kampüsünde sirenler çaldı, protokol üyeleri bulundukları yerde "Çök Kapan Tutun" uygulaması yaptı.
Tahliye alarmı sonrası Vali Köşger ve yurt binasındaki yaklaşık 2 bin öğrenci deprem alanında toplandı.
Vali Köşger, toplanma alanında öğrencilere seslenerek, tatbikatların gerçek olaylara hazırlanmak için gerçekleştirildiğini ifade ederek, "İzmir'deki öğrenci yurtlarında kalan sevgili öğrencilerimiz bize emanet. Depreme hazır olmamız lazım." dedi.
Tatbikata, İzmir Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, Gençlik ve Spor Müdürü İl Murat Eskici ile AFAD İl Müdürü Kartal Muhci, Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak da katıldı.
Muğla
Turgutreis Kız ve Erkek Öğrenci Yurtlarında AFAD araçlarından çalan sirenlerin ardından yurtta kalan öğrenciler bulundukları yerlerde "çök, kapan ve tutun" yöntemini uyguladı, ardından yurdun bahçesindeki toplanma alanında bir araya geldi.
Senaryo gereği yaralanan 4 öğrenci, UMKE ekiplerince ilk müdahaleleri yapılarak güvenli alana taşındıktan sonra 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi.
AFAD ve itfaiye ekipleri, binada mahsur kalan öğrencileri halat ve merdiven kullanarak tahliye etti.
Tatbikata, Vali Yardımcısı İsmail Soykan, AFAD İl Müdürü İsmail Özkan, Muğla İl Gençlik ve Spor Müdürü Kazım Açıkbaş, Kızılay, AFAD personeli ve öğrenciler katıldı.
İç Anadolu
Nevşehir, Kırıkkale, Niğde, Sivas ve Yozgat'ta Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı öğrenci yurtlarında "deprem anı ve tahliye tatbikatı" gerçekleştirildi.
Nevşehir KYK Kız Öğrenci Yurdu'ndaki tatbikata yaklaşık yaklaşık 900 öğrenci ile görevliler katıldı.
Kırıkkale Hatice Hanım Kız Öğrenci Yurdunda gerçekleştirilen tatbikatta, Vali Yardımcısı Mehmet Miraç Topaloğlu, AFAD İl Müdürü Mahmut Coşkun ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Hamza Güneş de hazır bulundu.
Kırıkkale'deki tatbikata, 7 yurttaki 8 bin 518 öğrenci katıldı.
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi merkez kampüsteki Ömer Halisdemir Yurdunda düzenlenen tatbikata Vali Mustafa Koç, Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir, İl Jandarma Komutanı Albay Nihat Özkök, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, AFAD İl Müdürü Selami Kılıçel, Gençlik ve Spor İl Müdürü İlker Ötgünlü, Türk Kızılayı Niğde Şube Başkanı Kemal Gençoğlu ve öğrenciler katıldı.
Senaryo gereği oda, kantin ve koridorlarda depreme yakalanan öğrenciler, siren çalmasıyla önce "çök-kapan-tutun" hareketini yaptı, ikinci sirenle de binadan tahliye edildi.
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesinde bulunan Binali Yıldırım Kampüsü Yıldız Kız Öğrenci Yurdunda gerçekleştirilen tatbikatta, Vali Yılmaz Şimşek'in öğrencilerle kütüphanede bulunduğu sırada senaryo gereği deprem meydana geldi.
Yozgat'ta Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı 18 öğrenci yurdunda düzenlenen deprem tatbikatında siren sesiyle "çök-kapan- tutun" yöntemi uygulandı, binalar tahliye edildi.
Vali Polat, tatbikat sonrası yurt yemekhanesinde öğrencilerle sohbet etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.