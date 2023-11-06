MKK'den Cumhuriyet'in 100. yıl dönümüne özel eser
Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümüne özel hazırladığı "Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik: Cumhuriyetin 100. Yılında Asırlık Şirketler" isimli prestij kitabını yayımladı.
İstanbul
Kitapta, kurumsal yönetim ve sürdürülebilirlik kavramları akademik bir bakış açısıyla değerlendirilirken, Cumhuriyet'i bugünlere taşıyan kurumların konuyla ilgili tecrübelerine yer verildi.
5 bölümden oluşan kitapta, kurumsal yönetim ve sürdürülebilirlik konuları Türkiye sermaye piyasalarının önde gelen kurum ve Sivil Toplum Kuruluşlarından oluşan yazar kadrosu tarafından birçok yönüyle ele alındı.
Kitap, Borsa’nın ilk gününden bu yana işlem gören borsa şirketlerinin ve Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana varlığını sürdüren asırlık şirketlerin bakış açısından, kendi aktardıkları tecrübelerle derlenerek hazırlandı.
MKK'nin yanı sıra Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB), Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği, Yatırımcı İlişkileri Derneği ve Yüzyıllık Markalar Derneği ile birçok şirketin üst düzey yöneticileri, yöneticileri ve temsilcileri, sağladıkları içeriklerle kitabın hazırlanmasına katkıda bulundu.
Konuya ilişkin MKK Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ekrem Arıkan, Cumhuriyet'in 100. yılına ulaşmış olmanın haklı gururunun milletçe yaşandığını vurguladı.
Arıkan, şunları kaydetti:
"Türkiye Yüzyılı vizyonuyla ülkemizin gelişimi yolunda yeni hedeflerle geleceğe adım atarken, bu önemli yıl dönümünü Cumhuriyetimizin 100. yılına yakışır anlamlı bir eserle kutlamak istedik. Bu amaçla, 100 yıl önceki zor şartlardan bugüne gelirken, günümüzün iki önemli kavramı 'Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik' konularını ilgili kurumlarımızın ve şirketlerimizin katkılarıyla birçok açıdan ve değerli tecrübelerin aktarımıyla ele aldık."
Kitapta, çağın getirdiği değişim ve dönüşümleri analiz ederek geleceğe ışık tutacak bir içerik oluşturulduğunu vurgulayan Arıkan, şu ifadeleri kullandı:
"Birçok yönüyle ülkemizde ilk olan Cumhuriyetimizin 100. yılına özel bu hatıra eseri yayına kazandırmanın sevincini yaşıyoruz. Kitabımızı hazırlarken çok sayıda katılımcıyı bir araya getirdik. Akademik içeriği gerçek hayat tecrübesiyle harmanlamakla birlikte, hatıra eseri olmanın yanı sıra başvuru kaynağı olacak bir kitap olmasına gayret ettik. Bununla birlikte, Borsa şirketlerinin ve asırlık şirketlerin röportajları ve sağladıkları katkılarla keyifle okunacak zengin bir içerik ortaya çıktı. Emek gösteren tüm paydaşlarımıza ve Cumhuriyetimizin 100. yılına ulaşmamızda katkısı olan tüm kurumlarımıza teşekkür ediyor, Cumhuriyetimizin 100. yılını gönülden kutluyorum."
MKK, 2021'de de kuruluşunun 20. Yılına özel "Kağıttan Kayda Türkiye’de Sermaye Piyasalarının Dijitalleşme Yolculuğu: Merkezi Kayıt Kuruluşu 20. Yıl" kitabını hazırlamıştı.
Her iki kitabın da dijital versiyonuna MKK'nin internet sitesinden erişilebiliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.