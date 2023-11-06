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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayder Yaylası'nda incelemelerde bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası'nda incelemelerde bulundu.

Mümin Altaş, Muhittin Sandıkçı  | 06.11.2023 - Güncelleme : 06.11.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayder Yaylası'nda incelemelerde bulundu Fotoğraf: TCCB / Murat Çetinmühürdar

Ankara

Güneysu ilçesinden helikopterle Ayder Yaylası'na gelen Erdoğan, bölgede yapılan yenileme ve koruma çalışmalarını bir süre havadan inceledi.

Erdoğan, daha sonra bir otelde yetkililerden bölgede yapılan çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaretinde Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu eşlik etti.

Erdoğan, Ayder'den ayrılırken kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

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