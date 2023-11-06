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Gündem

Baba Garipoğlu oğlu Cem'in mezarının açılmasını talep etti

İstanbul'da 14 yıl önce Münevver Karabulut'u öldürmesinin ardından cezaevinde intihar eden Cem Garipoğlu'nun babası Mehmet Nida Garipoğlu, "fethi kabir" ve "DNA eşleştirmesi" yapılması talebinde bulundu.

Zeynep Yeşildal  | 06.11.2023 - Güncelleme : 06.11.2023
Baba Garipoğlu oğlu Cem'in mezarının açılmasını talep etti

İstanbul

İstanbul'da 14 yıl önce Münevver Karabulut'u öldürmesinin ardından cezaevinde intihar eden Cem Garipoğlu'nun babası Mehmet Nida Garipoğlu, "fethi kabir" ve "DNA eşleştirmesi" yapılması talebinde bulundu.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığına sunulan dilekçede, Karabulut ailesinin avukatının "fethi kabir" talebinin yasal mevzuat kapsamında reddedilmesi kararının ardından basında Adalet Bakanına soru yöneltildiği aktarılarak, söz konusu kararın yeniden gündem olduğu ifade edildi.

Yazılı ve görsel medyada Garipoğlu ailesinin gerçek dışı ithamla toplum tarafından linç edildiği belirtilen dilekçede, Cem Garipoğlu'nun mezarının yeniden açılıp "fethi kabir" ve "DNA eşleştirmesi" ile gerçeğin ortaya çıkarılması talep edildi.

Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, Çağlayan Adliyesi'nde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Gittiğimiz her yerde 'Cem Garipoğlu ölmedi, kaçırıldı' şeklinde hukuk fakültesi öğrencilerinden STK'lere, yazılı-görsel basına ve kitle iletişim araçlarına kadar herkeste böyle bir kanaat, intiba varsa geldiğimiz nokta itibarıyla bu mezarın açılması fethi kabir işleminin yapılması gerekir." dedi.

Epözdemir, Garipoğlu'nun mezarının açılmamasına ilişkin meşru gerekçe kalmadığını da sözlerine ekledi.

Olayın geçmişi

Bahçeşehir'de bir villada öldürülen Münevver Karabulut'un parçalanmış cesedi, 3 Mart 2009'da Etiler'de bir çöp konteynerinde bulunmuştu.

Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi, 18 Kasım 2011'de Münevver Karabulut'u öldürdüğü gerekçesiyle Cem Garipoğlu'nu 24 yıl hapis cezasına çarptırmıştı. Garipoğlu, 10 Ekim 2014'te kaldığı Silivri 5 No'lu Cezaevi'nde intihar etmişti.

Yapılan otopsinin ardından Garipoğlu toprağa verilirken aileden alınan DNA örnekleri de bu kişiyle uyuşmuştu.

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