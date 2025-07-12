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MKE dersliksiz okul için başvurular başladı

Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) ile Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) arasında imzalanan protokol kapsamında açılan dersliksiz okul için 2025 yılı Liselere Giriş Sınavı (LGS) puanıyla başvurular başladı.

Utku Şimşek  | 12.07.2025 - Güncelleme : 12.07.2025
MKE dersliksiz okul için başvurular başladı

Ankara

MKE'den yapılan açıklamaya göre, 2025 yılı Liselere Giriş Sınavı (LGS) puanıyla yapılacak başvurular ve gerçekleştirecek teknik mülakatlar sonrasında başarılı olan öğrenciler MKE'nin dersliksiz okuluna kayıt olabilecek.

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Başvuru için, Kırıkkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü Mesleki Eğitim Şubesinden verilecek başvuru evrakı, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 15 Haziran'da düzenlenen LGS sonuç belgesi, öğrencinin son 6 ay içinde çekilmiş 1 adet biyometrik fotoğrafı, öğrencinin ön ve arka yüzlü kimlik fotokopisi, vukuatlı aile nüfus kayıt örneği ve öğrencinin ikametgah belgesi gerekiyor.

Öğrenciler, Kırıkkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü Mesleki Eğitim Şubesine 31 Temmuz'a kadar başvurabilecek ve ilk etapta 30 öğrenci kabul edilecek.

Yeterlilik sınavından geçen öğrenciler istihdam edilecek

Protokol kapsamında, Kırıkkale'de bulunan MKE Mühimmat Fabrikası'nda açılan dersliksiz okul modeli ile mesleki eğitim öğrencilerine doğrudan fabrika üretim hattının içinde eğitim ortamı sağlanacak.

Pilot uygulamanın, makine ve teknoloji tasarımı alanında yapılacak model kapsamında, öğrenciler alan öğretmenlerinin rehberliğinde MKE çalışanlarıyla aynı üretim hatlarında, usta çırak ilişkisi içinde 4 günlük uygulama eğitimi imkanına sahip olacak.

Teorik ve uygulamalı dersleri MKE Mühimmat Fabrikası Müdürlüğü içerisindeki yerleşkede alacak olan öğrenciler, uygulama eğitimi süresince MKE mavi yaka çalışanlarıyla aynı kişisel koruyucu donanımlar ile yemek ve servis gibi imkanlardan faydalanacak.

Eğitime kabul edilecek öğrencilerin, eğitim süreci boyunca kırtasiye, giyim, ulaşım, yeme-içme gibi tüm temel ihtiyaçları MKE tarafından karşılanacak ve öğrencilere asgari ücretin yüzde 30'u kadar ücret ödenecek.

Öğrenciler, mesleki eğitimlerinin yanı sıra 11. sınıfı tamamladıklarında yapılan sınavda başarılı olmaları halinde çıraklık belgesine, 12. sınıfı tamamladıklarında yapılan beceri sınavında başarılı olmaları halinde ise meslek lisesi diplomasının yanında ustalık belgesine de sahip olacak.

Eğitimlerini başarıyla tamamlayan ve MKE tarafından yapılacak mesleki yeterlilik sınavından geçen öğrenciler, doğrudan MKE bünyesinde istihdam edilecek.

Protokol kapsamında eğitimlerini tamamlayarak ilgili bölümde en iyi üç üniversiteye yerleşen öğrencilere üniversite eğitimleri boyunca burs ve üniversite eğitimleri sırasında MKE bünyesinde staj imkanı sağlanacak, son sınıfta ise öğrenciler aday mühendislik programına dahil edilecek.

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