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MİT'ten, terör örgütü PKK'nın sözde suikast timine operasyon

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK'nın sözde suikast timinde yer alan Vedat Aksaç ve beraberindeki 2 teröristi, Irak'ın kuzeyindeki Erbil/Halifan bölgesinde düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.

Ali Kemal Akan   | 12.09.2022
MİT'ten, terör örgütü PKK'nın sözde suikast timine operasyon

Ankara

Alınan bilgiye göre, PKK'nın suikast timinin elebaşı "Şahan" kod adlı terörist Vedat Aksaç'ın da arasında bulunduğu terörist grubun Halifan bölgesinde intikal halinde olduğu bilgisi üzerine dağlık alanda takip başlatıldı.

MİT'in gerçekleştirdiği operasyonda Vedat Aksaç ile yanındaki 2 terörist de etkisiz hale getirildi.

Aksaç'ın, illegal olarak büyükşehirlere gönderilmek üzereyken MİT'in takibine alındığı ve operasyonla etkisiz hale getirildiği öğrenildi.

PKK'nın gençlik yapılanması YDG-H bünyesindeki illegal faaliyetleri deşifre edilince, 2015 yılında Türkiye'den kaçarak PKK'nın dağ kadrosunda silahlı faaliyet göstermeye devam eden Aksaç'ın, bu süreçte örgüt tarafından özel olarak suikast ve bomba eğitimine alındığı kaydedildi.


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