DSÖ, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Uganda'daki Ebola vakalarının artacağını öngörüyor DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) 101, Uganda'da 7 doğrulanmış Ebola vakasının olduğunu bildirerek, müdahaleyi artırma çabalarına rağmen vaka sayılarında artış öngördüklerini belirtti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü TedrosGhebreyesus, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan KDC ve Uganda'daki Ebola salgınına ilişkin paylaşımda bulundu.

"Şu ana kadar KDC'de 101 vaka doğrulandı ve bunlardan 10'u ölümle sonuçlandı." ifadesini kullanan Ghebreyesus, KDC'deki salgının çok daha büyük olduğunun altını çizdi.

KDC'de 900'den fazla şüpheli vaka ve 220 şüpheli ölüm olduğunu aktaran Ghebreyesus, Uganda'da sağlık çalışanları arasında 2 ek doğrulanmış vaka bildirildiğine dikkati çekti.

Ghebreyesus, şunları kaydetti:

"Uganda'da toplam doğrulanmış vaka sayısı, biri ölümle sonuçlanmak üzere 7'ye çıktı. Ortaklarımızla birlikte müdahaleyi artırmaya devam ediyoruz ve önümüzdeki günler ile haftalarda daha fazla vakanın tespit edilmesini bekliyoruz. Enfeksiyonlu kişileri ne kadar çabuk takip edip temaslılarını tespit edebilirsek, ihtiyaç duydukları bakımı o kadar çabuk sağlayabilir ve bu salgını kontrol altına alabiliriz."

Ebola salgını KDC'de yeniden görüldü

KDC'nin doğusundaki Ituri eyaletinde açıklanan 246 şüpheli vaka ve 65 ölümün ardından ülkede 15 Mayıs'ta Ebola salgını ilan edilmişti.

DSÖ, 17 Mayıs'ta Ebola salgını nedeniyle "uluslararası halk sağlığı acil durumu" ilan etmişti.

Sağlık yetkililerine göre, mevcut salgın, nadir bir Ebola varyantı olan "Bundibugyo" virüsünden kaynaklanıyor ve onaylanmış bir tedavisi veya aşısı bulunmuyor.

- Ebola, Afrika'da binlerce kişinin ölümüne neden oldu

Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve KDC'nin Yambuku kentlerinde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıktı.

KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınında bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin adı verildi.

Ebola virüsü, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayıldı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yıllarında görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaştı ve hastaların 11 binden fazlası öldü.