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MİT koordinesindeki operasyonda 1 milyon 100 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) koordinesinde, Gaziantep'te düzenlenen operasyonda 1 milyon 100 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

Ferdi Türkten  | 06.04.2024 - Güncelleme : 06.04.2024
MİT koordinesindeki operasyonda 1 milyon 100 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

Ankara

Edinilen bilgiye göre, MİT koordinesinde, Kilis ve Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Gaziantep'te seyir halindeki bir araca operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 1 milyon 100 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

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