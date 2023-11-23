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Minibüsleri 8+1 taksiye dönüşen esnaf, İBB önünde eylem yaptı

İstanbul’da farklı hatlarda çalışan minibüslerin 8+1 taksiye dönüşmesiyle mağdur olduklarını belirten bir grup esnaf, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) önünde basın açıklaması yaptı.

Alper Korkmaz  | 23.11.2023 - Güncelleme : 23.11.2023
Minibüsleri 8+1 taksiye dönüşen esnaf, İBB önünde eylem yaptı

Istanbul

Kendilerine "8+1 Taksi Mağdurları Platformu" ismini veren grup, ellerinde çeşitli dövizler taşıyarak UKOME Alt Komisyonu'nun toplanacağı İBB Bakırköy Ek Hizmet Binası önünde toplandı.

UKOME toplantısı öncesi gruptakilerin yanına gelen İstanbul Minibüsçüler Esnaf Odası Başkanı Emin Alagöz, esnafla aynı fikirde olduğunu söyledi. Alagöz, "Bu araçlar iş yapamıyorlar. Tek çaresi segment serbestliğinin olması. Bütün oda başkanları ile beraber mücadele ediyoruz. İnşallah bu mücadelemizin sonucunda sizleri memnun edecek kararları aldıracağız." dedi.

Grup adına basın açıklama yapan Meral Zeren de ​​​​​İstanbul'daki taksi sorununun düzeltilmesi için bu projenin başlatıldığını belirterek, "Bu araçlar normalden pahalı. İstanbul sokaklarına girmeye müsait değil. Bakım onarım masrafları çok pahalı. Hiçbir esnafımız bu yüzden kazanç elde edemedi. Kimse memnun değil. Esnaf memnun değil, halk memnun değil." ifadelerini kullandı.

Zeren, bu araçların krediyle alındığını ancak esnafın bu kredileri ödeyemeyecek duruma geldiğini söyledi.

Platform yöneticilerinden esnaf Ramiz Yılmaz da mağduriyetin giderilmesi için mücadele ettiklerini belirterek, "Bunun tek çözümü 4+1 olması ve segment serbestliği olması. Turkuaz taksiler tercih edilmiyordu. Şimdi bu 8+1 araçlar da öyle." şeklinde konuştu.

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