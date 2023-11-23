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Muğla'daki yağışlar Bodrum'a su sağlayan barajların seviyesini arttırdı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Su Kaynakları Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, Muğla'nın Bodrum ilçesinin su ihtiyacını karşılayan barajlardaki su seviyesinin son yağışlarla bir miktar arttığını bildirdi.

Ali Ballı  | 23.11.2023 - Güncelleme : 23.11.2023
Muğla'daki yağışlar Bodrum'a su sağlayan barajların seviyesini arttırdı Fotoğraf: Ceyhun Özçelik/AA

Muğla

Özçelik, yaptığı açıklamada, Bodrum'a içme suyu sağlayan Mumcular ve Geyik barajlarındaki su seviyesinin geçen aylarda dip noktaya indiğini hatırlattı.

Aradan geçen yaklaşık iki aylık sürecin ardından Bodrum ve Milas bölgesinde yağmurların yavaş yavaş etkisini göstermeye başladığını aktaran Özçelik, "Yağışların etkisiyle birlikte Mumcular Barajı'ndaki su seviyesi yüzde 7'den 10'a, Geyik Barajı'ndaki su seviyesi ise yüzde 20'ye yükseldi. Yarımada genelinde yağışların etkisini devam ederken, yağmur barajlara can suyu oldu." diye konuştu.

Özçelik, yağışların devam etmesi halinde barajlarda olumlu sonuçlar görüleceğini kaydetti.

Gelecek aylarda beklenen yağışlarla barajlardaki su seviyelerinin daha da artacağını belirten Özçelik, şöyle konuştu:

"Yağışın yüzde 80'i kasım ve martta düşüyor. Bu bize rezervuarlarımızın önümüzdeki dönemlerde toparlanacağını gösteriyor. Ocak ayının sonu şubatın ortası gibi rezervuarlarımızda ciddi bir toparlanma bekliyoruz. Bu dönemi etkin ve efektif toparlanma dönemi olarak değerlendirmemiz lazım, su kaynaklarımız sonsuz değil. Özellikle yaz aylarında turizm aktivitelerin artması ve kuraklık etkilerinin devam etmesini dikkate alarak bu dönemi ciddi bir hazırlık dönemi olarak geçirmek durumundayız. İletim hatlarındaki kayıp kaçakların önüne geçilmesi, rezervuarların etkin bir şekilde yönetilmesi ve bununla beraber ilave su kaynakları temin edilerek sisteme eklenmesi gerekiyor."

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