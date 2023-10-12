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Milli Savunma Bakanı Güler, Ukrayna Savunma Bakanı ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov ile görüştü.

Sarp Özer  | 12.10.2023 - Güncelleme : 12.10.2023
Milli Savunma Bakanı Güler, Ukrayna Savunma Bakanı ile görüştü

Ankara

NATO Karargahı'nda ilk defa düzenlenen ve Güler ile Umerov'un da katıldığı NATO Ukrayna Konseyi Toplantısı'nın ardından gerçekleştirilen görüşmede, NATO-Ukrayna ilişkileri ve bölgesel gelişmelerle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

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