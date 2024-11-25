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Milli Savunma Bakanı Güler, NATO Genel Sekreteri Rutte ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile bir araya geldi.

İsmet Karakaş  | 25.11.2024 - Güncelleme : 25.11.2024
Milli Savunma Bakanı Güler, NATO Genel Sekreteri Rutte ile görüştü

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'ya ziyaret gerçekleştiren NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Milli Savunma Bakanlığında bir araya geldi." bilgisi verildi.

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