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Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde meydana gelen 4.6 şiddetindeki deprem çevre illerde hissedildi. - VTR -
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Malatya'da 4,6 büyüklüğünde deprem

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Fatma Sevinç Çetin  | 25.11.2024 - Güncelleme : 25.11.2024
Malatya'da 4,6 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 20.20'de merkez üssü Malatya'nın Doğanşehir ilçesi olan 4,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 9,75 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Öte yandan AFAD, ayrıca yaptığı açıklamada, depreme ilişkin gelişmelerin takip edildiğini belirtti.

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