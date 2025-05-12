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Galatasaraylı futbolcu Mario Lemina, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde antrenman öncesi açıklamalarda bulunuyor.
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Gündem

Milli Savunma Bakanı Güler, Azerbaycan'a gidecek

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, çeşitli temaslarda bulunmak üzere bugün Azerbaycan'a gidecek.

Utku Şimşek  | 12.05.2025 - Güncelleme : 12.05.2025
Milli Savunma Bakanı Güler, Azerbaycan'a gidecek

Ankara

Bakan Güler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı'na katılmasının ardından Azerbaycan'a hareket edecek.

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Güler'in ziyaret kapsamında çeşitli temaslarda bulunacağı öğrenildi.

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