Milli Savunma Bakanı Güler, Azerbaycan'a gidecek
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, çeşitli temaslarda bulunmak üzere bugün Azerbaycan'a gidecek.
Ankara
Bakan Güler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı'na katılmasının ardından Azerbaycan'a hareket edecek.
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Güler'in ziyaret kapsamında çeşitli temaslarda bulunacağı öğrenildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.