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Fenerbahçeli futbolcu İsmail Yüksek, Avusturya’nın Graz kentindeki Merkür Arena Stadı’nda Mol Fehervar takımı ile oynanan hazırlık karşılaşması sonrası açıklamalarda bulunuyor.
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Milli Savunma Bakanı Akar, İtalya Savunma Bakanı Guerini ile görüştü

İsa Toprak   | 05.07.2022
Milli Savunma Bakanı Akar, İtalya Savunma Bakanı Guerini ile görüştü

Ankara

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İtalya Savunma Bakanı Lorenzo Guerini ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Akar, Türkiye-İtalya 3’üncü Hükümetler Arası Konferansı dolayısıyla Ankara’da bulunan İtalya Savunma Bakanı Guerini ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede iki ülke askeri yetkilileri de hazır bulundu.

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Milli Savunma Bakanı Akar, İtalya Savunma Bakanı Guerini ile görüştü

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