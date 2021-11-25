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Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi

Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Zafer Fatih Beyaz   | 25.11.2021
Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında saat 15.50'de başlayan Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen toplantı 3 saat sürdü.


Fotoğraf: Mustafa Kamacı/AA


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