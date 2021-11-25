Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi
Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında saat 15.50'de başlayan Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen toplantı 3 saat sürdü.
Fotoğraf: Mustafa Kamacı/AA
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