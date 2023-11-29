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Gazze’li yaralıları taşıyan askeri uçak Etimesgut Havalimanı’na indi. İsrailin Stockholm Büyükelçiliği önünde Filistin’e yönelik saldırılar protesto ediliyor. Filistinli esirlerin serbest bırakılacağı işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Ofer Askeri Hapishanesi önünde bekleyiş devam ediyor.
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Milli Güvenlik Kurulu toplandı

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Mehmet Tosun  | 29.11.2023 - Güncelleme : 29.11.2023
Milli Güvenlik Kurulu toplandı Fotoğraf: Murat Çetinmühürdar / TCCB

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