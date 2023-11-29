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Sarıyer'de 3 katlı metruk ahşap bina çöktü

Sarıyer'de 3 katlı metruk bina şiddetli yağışın da etkisiyle çöktü.

Başak Akbulut Yazar, İlyas Kaçar  | 29.11.2023 - Güncelleme : 29.11.2023
Sarıyer'de 3 katlı metruk ahşap bina çöktü Fotoğraf: İlyas Kaçar/AA

İstanbul

Sarıyer'de 3 katlı metruk ahşap bina çöktü 

Sarıyer'de 3 katlı metruk bina şiddetli yağışın da etkisiyle çöktü.

Yeniköy Mahallesi Sarı Asma Sokak'taki 3 katlı metruk ahşap bina, yağışın da etkisiyle sokağa doğru yıkıldı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olayda yaralanan olmazken, ekipler bölgede güvenlik önlemi aldı.

Yoğun yağışın devam ettiği bölgede ekiplerin inceleme ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.

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