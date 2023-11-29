Sarıyer'de 3 katlı metruk ahşap bina çöktü
Sarıyer'de 3 katlı metruk bina şiddetli yağışın da etkisiyle çöktü.
İstanbul
Sarıyer'de 3 katlı metruk ahşap bina çöktü
Sarıyer'de 3 katlı metruk bina şiddetli yağışın da etkisiyle çöktü.
Yeniköy Mahallesi Sarı Asma Sokak'taki 3 katlı metruk ahşap bina, yağışın da etkisiyle sokağa doğru yıkıldı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olayda yaralanan olmazken, ekipler bölgede güvenlik önlemi aldı.
Yoğun yağışın devam ettiği bölgede ekiplerin inceleme ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.